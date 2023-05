Mirando fugir da crise, Paysandu e Goiás iniciam final da Copa Verde 2023, em Belém

Paysandu e Goiás iniciam, nesta quarta-feira (17), a disputa pelo troféu da Copa Verde 2023. O time paraense é o maior campeão da competição e busca o tetra, enquanto o Esmeraldino deseja o título inédito do torneio regional para a sua galeria. A bola começa a rolar às 20h no Mangueirão, em Belém. A volta, em Goiânia, será no dia 31 de maio.

Para este pontapé inicial da decisão, o Papão chega em momento de baixa na temporada. Os bicolores vêm de uma sequência de resultados negativos, que culminaram com a queda do técnico Márcio Fernandes. Marquinhos Santos, o substituto, ainda não conseguiu vencer: acumula duas derrotas (uma delas a goleada por 5 a 0 para o Ypiranga-RS, na Série C) e um empate. Para "completar", o treinador terá um número enorme de desfalques em razão da reformulação do elenco em meio aos fracassos do primeiro semestre.

Elenco bicolor enxuto

A eliminação na semifinal do Parazão e o fraco futebol apresentado pelo time ao longo do ano fizeram a diretoria optar por dispensar e contratar jogadores nas últimas semanas - depois de encerrado o prazo de inscrições na Copa Verde. Isso faz com que 14 atletas do plantel não possam entrar em campo logo mais.

Lesionado e em má fase, Thiago Coelho está fora do jogo desta quarta-feira (John Wesley/Paysandu)

Para piorar, o goleiro Thiago Coelho passou por uma cirurgia de emergência de apendicite e está fora, deixando o reserva imediato, Gabriel Bernard, como única opção para a posição, já que Alan Bernardon está entre os contratados pós-inscrição.

O banco terá o garoto Cláudio Vitor, da base. Outro problema sério é a lateral-direita. Igor Bosel, Juan Tavares e Samuel Santos foram dispensados e Edilson Júnior não está inscrito, ou seja, não há de fato opções para o setor. O mais provável é que João Vieira, volante, seja improvisado, o que já ocorreu em momentos de necessidade.

Goiás em recuperação

O Esmeraldino está alguns passos à frente do Paysandu no quesito retomada. A equipe goiana também vive má fase, incluindo, coincidentemente, também uma goleada por 5 a 0 (para o Palmeiras, no último dia 7, pela 4ª rodada da Série A), mas o triunfo de virada sobre o líder Botafogo, no Brasileiro, domingo passado, elevou a moral do adversário do Centro-Oeste.

O Goiás foi o responsável por derrubar os 100% de aproveitamento do líder Botafogo no Brasileiro ao vencer por 2 a 1, jogo no estádio da Serrinha. Bruno Melo marcou um dos gols (ISABELA AZINE/AGIF/AGENCIA DE FOTOGRAFIA/AE)

A expectativa do técnico Émerson Ávila é usar o título da Copa Verde para embalar no caminho das vitórias e se afastar da zona de rebaixamento da primeira divisão. A diretoria do clube também coloca o troféu do regional como meta para encerrar um jejum de cinco anos sem títulos do Goiás – o último foi o estadual de 2018.

"A vitória reflete muita coisa. Primeiro, a dedicação, o empenho, comportamento e o compromisso dos atletas em cumprir à risca o que foi pedido. Vencemos o líder do campeonato, um time que vem de atuações brilhantes. [...] Tivemos muita transpiração, garra e humildade também", comentou Ávila em coletiva pós-jogos.

Outra boa notícia para o Goiás é o retorno do goleiro titular, Tadeu, recuperado de uma fratura na mão direita. Ele está entre os relacionados para o jogo em Belém. Os desfalques são os volantes Diego e Morelli e o meia Guilherme Marques, que não estão inscritos, além dos lesionados Jhonny Lucas (lesão muscular), Matheusinho (lesão muscular), Vinícius (entorse no joelho), Apodi (dengue), Breno Herculano (cirurgia no joelho) e Gabriel Novaes (transição).

Transmissão

Paysandu x Goiás terá acompanhamento Lance a Lance em oliberal.com, além de transmissão multiplataformas nas contas oficiais do Grupo Liberal no Youtube e Facebook, pela equipe de profissionais da Rádio Liberal FM.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde 2023

Paysandu x Goiás – final (ida)

Data: quarta-feira (16/05)

Horário: 20h

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)

Assistente 2: Fabio Pereira (TO)

Quarto Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

VAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)

Provável Paysandu: Gabriel Bernard; João Vieira (Naylhor), Genilson, Wanderson e Eltinho; Paulo Henrique, Gabriel Davis (João Vieira) e Fernando Gabriel; Bruno Alves, Vicente e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

Provável Goiás: Marcelo Rangel (Tadeu); Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Felipe Bastos (Felipe Ferreira) e Palácios; Diego Gonçalves e Matheus Peixoto. Técnico: Émerson Ávila.