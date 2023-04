Após negociar com o Paysandu, Nicolas é anunciado oficialmente pelo Ceará; vídeo

O jogador Nicolas, de 33 anos, que passou pelo Paysandu nas temporadas 2019, 2020 e metade de 2021, deixou o Goiás e acertou com Ceará-CE para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante estava negociando o seu retorno para o Paysandu, porém, acabou fechando com o Vovô Alencarino, que oficializou nas redes sociais a contratação do “Cavani da Amazônia”, apelido que ganhou do torcedor do Paysandu.

Nicolas esteve próximo de um acerto com o Papão. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do Paysandu, Ari barros, ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal FM. O jogador seria um “presente” à torcida do Papão, porém, o Ceará acabou entrando na negociação e levando o jogado, que pertencia ao Goiás-GO.