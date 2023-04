Nicolas deixa o Goiás, acerta com o Ceará e não encara o Paysandu na final da Copa Verde 2023

O atacante Nicolas está de saída do Goiás rumo ao Ceará. Depois de muitas conversas com a diretoria Esmeraldina e Alvinegra, o ex-jogador do Paysandu aceitou a proposta do Vozão para disputar a Série B do Brasileiro e deve ser anunciado no novo clube em breve - assim que assinar o contrato. A rescisão com o Goiás será formalizada nesta terça-feira (18).

Com isso, Nicolas não vai mais reencontrar o Paysandu, clube onde fez história e se tornou ídolo, na final da Copa Verde. Goiás e Papão decidirão o título da competição em maio, em datas que ainda serão confirmadas pela CBF. O Paysandu eliminou o Remo na semifinal, enquanto o Esmeraldino superou o Cuiabá na fase anterior.

Transação milionária

De acordo com o jornal O Povo, do Ceará, a transferência de Nicolas ao Vozão deve render cerca de R$ 1 milhão ao Goiás. O valor é referente à multa rescisória do atacante, cujo contrato com o clube goiano valia até dezembro de 2023.

Convencimento

Nicolas chegou a conversar com membros da diretoria do Ceará durante o final de semana para ser convencido a trocar o Goiás pelo time cearense. O atacante, à princípio, preferia seguir no Esmeraldino para disputar a Série A e a Copa Sul-Americana. Quando a transferência parecia que não seria concretizada, no final da tarde da segunda-feira (17) Nicolas voltou atrás e aceitou ser jogador do Ceará.

Veja gols e lances de Nicolas pelo Goiás:

Pelo Vozão, o atacante de 33 anos vai disputar a Série B do Brasileiro este ano. Ele estava no Goiás desde 2021, quando se transferiu por empréstimo junto ao Paysandu - no final daquela temporada, seria contratado em definitivo pelo Esmeraldino. De lá para cá foram 29 gols e oito assistências em 96 jogos. Nicolas foi artilheiro do Goianão de 2022 e no ano passado conquistou o acesso à Série A.

Remanescentes

A saída de Nicolas do Goiás deixa o técnico interino Emerson Ávila com Matheus Peixoto, Gabriel Novaes, Lucas Emmanuel e Philippe como principais opções para o comando do ataque. O Esmeraldino está sem um treinador efetivo desde a demissão de Guto Ferreira, no último dia 10, após a perda do título estadual.