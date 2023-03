Adversário do Paysandu na final da Copa Verde, Nicolas sobre Re-Pa: 'Deu a lógica'

Após o Paysandu eliminar o Remo nas semifinais da Copa Verde, o atacante Nicolas, ex-Papão e atualmente no Goiás, aproveitou para deixar um recado. Em uma publicação no Bicola no Instagram, o jogador comentou:

Além da passagem do Paysandu, Nicolas fez referência à classificação do Goiás - atual clube do atacante -, que virou para cima do Cuiabá, na outra semifinal da Copa Verde. Com isso, Papão e Esmeraldino se enfrentam em um jogo que marca o reencontro do jogador com os bicolores.

Nicolas esteve no Paysandu ao longo de duas temporadas e meia, entre 2019 e 2021. Pelo clube da Curuzu, o atacante fez 103 partidas neste período e marcou 37 gols. Nicolas se tornou ídolo da torcida bicolor, sendo o principal goleador da equipe.

Após se destacar no Paysandu, Nicolas foi vendido ao Goiás durante a temporada de 2021. A negociação rendeu cerca de R$ 1,5 milhão ao clube alviceleste. Apesar da saída, o atacante tem sempre o retorno pedido pela torcida.

O Paysandu agora encara o Goiás nos dois jogos da final da Copa Verde. As partidas estão previstas para serem disputadas nos dias 19 de abril e 26 de maio. O jogo de ida será em Belém.