Antes de fechar com o Ceará, Nicolas estava negociando com o Paysandu, confirma executivo do Papão

Essa semana o atacante Nicolas, “xodó” da torcida do Papão, deixou o Goiás-GO e foi para o Ceará-CE, porém, o jogador esteve próximo de retornar ao Paysandu. A informação foi confirmada ao jornalista esportivo Michel Anderson, da Rádio Liberal FM, pelo executivo de futebol do Papão, Ari Barros.

O profissional que organiza o futebol bicolor contou que Nicolas estava próximo de fechar com o Papão e que as conversas caminhavam fortes para o retorno, porém, o Ceará acabou levando o atacante, que foi referência do Paysandu nas temporadas 2019, 2020 e 2021.

“O que imaginávamos ser um presente para a torcida acabou não se concretizando no momento. Isso eu não posso esconder, pois quando estamos em uma negociação não podemos abrir pois envolvem outros grupos, interesses, mas de fato, nós fomos muito agressivos para trazer o Nicolas. Já estávamos em torno de uma semana conversando com o Nicolas, uma conversa muito boa. Nicolas ficou muito feliz com o interesse e com o que a diretoria se propôs a fazer em termo de sacrifício, para dar de presente ao torcedor que ele merece”, falou, Ari Barros.

O executivo do Papão informou ainda que o interesse do retorno de Nicolas a Curuzu é um desejo do atleta também, que em breve essa volta a Belém pode ocorrer.

“O Paysandu hoje se encontra na Série C, mas não é clube de Série C e ia fazer esse investimento, infelizmente para nós não foi possível hoje, mas o Nicolas demostrou em todas as conversas que tivemos o quanto ele ama, ele é grato e quer voltar ao Paysandu ainda com força e vigor físico”, falou.

Com o acerto do Nicolas com o Ceará, o jogador não irá enfrentar o Paysandu nas finais da Copa Verde contra o Goiás. Atualmente com 33 anos, Nicolas subiu com o Goiás para a Série B em 2021, ano em que foi defender o Esmeraldino. Ao todo foram 96 partidas com a camisa alviverde e 29 gols marcados.

Já pelo Paysandu, o gaúcho chegou em 2019 e ficou até o meio da temporada de 2021 e um jogador que mais fez partidas pelo clube nesse período com 103 jogos e marcou 37 gols, além de ter conquistado dois títulos do Campeonato Paraense (2020 e 2021) e ser um jogador decisivo em clássicos contra o Remo, marcando oito gols.