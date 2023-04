Dispensado: Paysandu rescinde contrato com o volante Rithely

Oitos jogos em pouco mais de quatro meses. Esse foi o saldo da passagem do volante Rithely no Paysandu. Nesta quarta-feira (19), o clube anunciou a rescisão de contrato com o atleta, em comum acordo. A saída, inclusive, já está registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.

Rithely foi anunciado como novo jogador do Paysandu no dia 11 de dezembro de 2022, ainda na pré-temporada bicolor. Na época, a direção do Papão informou que o vínculo com o atleta seria até o final da Série C do Brasileirão deste ano.

Mesmo antes da estreia oficial, a Fiel esperava um grande retorno técnico do jogador. Com 31 anos, Rithely é um atleta de currículo mais "pesado". Natural de Imperatriz-MA, o volante teve grande destaque no Sport Recife, que o fez chegar ao Internacional-RS em 2019. Formado na base do Goiás, também passou pelo Atlético-GO, Azuriz-PR e, antes de reforçar o plantel do Papão, estava disputando a Série B do Brasileiro de 2022 pela Ponte Preta.

No entanto, a passagem pelo Paysandu ficou bem abaixo das expectativas. Desde que começou a temporada, Rithely nunca foi titular absoluto da equipe e quase sempre entrava em campo no decorrer dos jogos. Desde o início do ano, o volante disputou oito partidas e não marcou nenhum gol.