Com vantagem elástica após goleada, Paysandu recebe a Tuna na Curuzu, pelas quartas do Parazão

Três dias atrás (16), em uma noite de domingo, Paysandu e Tuna Luso se encontraram no primeiro jogo das quartas de final do Parazão. O resultado foi uma goleada de 4 a 1 para os bicolores, que estão agora confortáveis para o jogo de volta, marcado para começar às 20 horas desta quarta-feira. Se reverter a vantagem por quatro gols de diferença, a Águia Guerreira avança à semifinal. Vitória por três gols força os pênaltis e qualquer placar abaixo e favorável ao Papão, é ele quem fica com a vaga. Acompanha todos os momentos da partida na cobertura Lance a Lance de O Liberal.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Aparentemente a tarefa espinhosa é a única que resta aos lusos, depois de uma campanha levada no braço por um elenco limitado, mas salvo pela superação e alguns talentos indispensáveis, o principal deles atende pelo nome de Paulo Rangel, o atacante que já marcou contra o Paysandu, na primeira fase, saiu do primeiro encontro lesionado e ainda é dúvida para a partida. A outra opção ofensiva é Welthon, autor de cinco gols na temporada, o último deles justamente o de honra, na goleada por 4 a 1 no encontro de ida.

Recentemente, a Tuna sofreu uma perda considerável. O meia Juninho, que se destacou justamente na noite da goleada, foi sondado e acertou ida ao Paysandu. Esses são os maiores dilemas que o técnico Pedro Paulo tem a resolver. O substituto de Josué Teixeira vai para a sua quarta partida no comando técnico, tendo até aqui um aproveitamento abaixo da média, com duas derrotas e uma vitória. A classificação às quartas veio na esteira do sétimo lugar conquistado na primeira fase.

SAIBA MAIS



Se no Souza o clima é de desafios, na Curuzu o Papão está confortável, porém atento, sobretudo porque o time não tem perdido tantas peças nos últimos jogos. A maior dúvida para o encontro desta noite gira em torno da participação de Vinícius Leite. O atacante deixou a partida de ida reclamando de dores na virilha e sua participação não foi confirmada até o momento. Caso ele não seja utilizado, Márcio Fernandes pode entrar com Bruno Alves. O restante do time pode não sofrer maiores modificações. Juninho, recém-contratado, não pode atuar.

O vencedor do confronto terá assegurada a participação na semifinal do Campeonato Paraense e um confronto em dois capítulos contra o Águia de Marabá. No retrospecto do certame, os bicolores fazem, até o momento, a segunda melhor campanha, com 22 pontos em nove partidas, distribuídas em sete vitórias, um empate e uma derrota.

Ficha técnica:

Data: 19/04/2023

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu)

Hora: 20h

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e José Jacemir Gonçalves de Brito

Tuna Luso: Régis; Edson, Dedé, Marlon e Allysson e Félix; Wesley e Juninho; Welthon, Balotteli e Silvio (Paulo Rangel).

Técnico: Pedro Paulo.

Paysandu: Thiago Coelho; Edílson, Genílson, Filemon e Eltinho; João Vieira, Geovane e Ricardinho; Fernando Gabriel; Bruno Alves (Vinícius Leite) e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes.