Paysandu faz promoção nos ingressos para os jogos contra a Tuna e Fluminense; veja os preços

O Paysandu iniciou as vendas de ingressos para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense contra a Tuna. A partida ocorre nesta quarta-feira (19), às 20h, na Curuzu, porém, a diretoria bicolor preparou uma “casadinha” para os jogos contra a Lusa pelo Parazão e contra o Fluminense-RJ, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Quem quiser acompanhar a partida entre Paysandu x Tuna, na Curuzu, pagará o valor de R$40 na arquibancada e R$80 o bilhete para a cadeira. Mas o torcedor poderá comprar o ingresso “casadinha” para assistir aos jogos contra a Lusa e diante do Fluminense, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os dois ingressos de arquibancada custam R$100. Quem quiser comprar somente o bilhete para o jogo contra a equipe carioca pagará o valor de R$80.

Os ingressos, tanto individual quanto casadinha, estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Os bilhetes também estão à venda no site , porém, bilhetes de casadinhas só podem ser adquiridos nas Lojas Lobo.

Panorama

No Parazão, o Paysandu conquistou importante vantagem no clássico contra a Tuna, na primeira partida, no Mangueirão. O Papão goleou a Lusa por 4 a 1 e possui a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença que mesmo assim avança para a semifinal do estadual.

Já na Copa do Brasil o placar é preocupante. O Paysandu perdeu por 3 a 0 o jogo de ida para o Fluminense e precisa no mínimo devolver a diferença de gols em Belém para levar a decisão da vaga para os pênaltis. As duas partidas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.