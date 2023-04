Paysandu: goleiro é apresentado e prevê disputa com Thiago Coelho: ‘concorrência natural’

futebol

Remo: Ceará entra na jogada e possui interesse em Pablo Roberto, diz jornal

Pablo Roberto é um dos destaques do Remo na temporada e está no Leão por empréstimo junto ao Vila Nova-GO, porém, jogador recebeu propostas de alguns clubes, após boa partida diante do Corinthians-SP, em Belém, pela Copa do Brasil.