Zagueiro ex-Paysandu, Gualberto sofre grave acidente e pede ajuda nas redes sociais

Destaque do Paysandu na histórica campanha na Série C de 2015, o zagueiro Gualberto está pedindo ajuda nas redes sociais. O jogador teria sofrido um grave acidente jogando por clubes de várzea do interior de São Paulo e precisa realizar uma delicada cirurgia.

De acordo com a postagem de Gualberto nas redes sociais, devido a falta de clube para jogar na temporada de 2023, ele tem ganhado a vida disputando jogos no futebol de várzea. Em uma das partidas, o zagueiro teria levado uma cotovelada no rosto que, segundo ele, teria afundado um dos ossos da face.

No hospital, Gualberto foi aconselhado a fazer uma cirurgia corretiva que, segundo os médicos, custaria em torno de R$ 50 mil. O zagueiro disse que está sem enxergar por causa do impacto. Ele explica que já tinha a visão comprometida desde de 2017, quando jogava no Papão.

"Para quem não lembra, em 2017 eu perdi a visão do olho direito jogando profissionalmente pelo Paysandu, tive um descolamento de retina. Infelizmente agora levei uma cotovelada do lado esquerdo, ou seja, estou com as duas vistas prejudicadas", explicou.

Para conseguir dinheiro e realizar a cirurgia corretiva, Gualberto pede doações pela internet. Ele diz que não tem condições de custear totalmente o valor do procedimento.

"Infelizmente não tenho plano de saúde e não tenho como arcar com esse valor, mas tenho que fazer a cirurgia urgentemente. Se eu for esperar pelo atendimento do SUS, corro o risco de prejudicar ainda mais a minha visão. Qualquer quantia que puder doar já será uma grande ajuda. Se não puder doar, ajude compartilhando", disse Gualberto.

Zagueiro no Papão

Gualberto jogou no Paysandu em duas passagens. Na primeira, que foi de 2015 até 2016, o jogador disputou 50 partidas e fez dois gols, conquistando um Parazão e uma Copa Verde. Na segunda passagem, em 2017, Gualberto já teve números mais discretos: nove partidas e nenhum gol marcado.

Como ajudar

Pix: ericagualberto.ss@gmail.com - Gualberto Luiz da Silva Júnior

Vakinha online: 3666436@vakinha.com.br