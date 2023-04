Atacante ex-Paysandu, Rafael Oliveira é preso em Ananindeua; vídeo

O ex-jogador do Paysandu, Rafael Oliveira Nascimento, foi preso na tarde desta segunda-feira (17), em Ananindeua, na Grande Belém. A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 6ª Vara da Família de João Pessoa, na Paraíba. Rafael foi localizado academia de musculação no Distrito Industrial.

Assista a gols da carreira de Rafael Oliveira em clubes como Paysandu, ABC, Náutico e Botafogo-PB:

Atualmente, Rafael jogava pelo Independente de Tucuruí e chegou a atuar pelo clube bicolor nos anos de 2011, 2012 e 2013. Durante quase seis temporadas, o atleta passou por Botafogo-PB e o Treze.

Rafael foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ananindeua, onde ficará à disposição da justiça.

Rafael Oliveira em 2013 pelo Paysandu (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)