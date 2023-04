Após prisão de Rafael Oliveira, ex-Paysandu, relembre jogadores ex-dupla Re-Pa que já foram detidos

O atacante Rafael Oliveira, ex-Paysandu, foi preso nesta segunda-feira (25), no município de Ananindeua, na grande Belém. Apesar de causar espanto por parte dos torcedores, esta não é a primeira vez que jogadores com passagem pela dupla Re-Pa foram detidos. O Núcleo de Esporte de OLiberal fez um levantamento de outros atletas, com passagens marcantes pelos dois maiores clubes do estado, que tiveram conflitos com a lei.

Alcino (Remo)

Considerado o maior ídolo da história do Remo, Alcino já teve problemas com a lei. Quando jogava pelo Madureira, do Rio de Janeiro, o atacante foi detido suspeito de participar de um assalto. Para não ser pego em terras cariocas, o atacante acertou a transferência para o Remo.

Arinelson (Paysandu e Remo)

Ex-jogador da dupla Re-Pa, Arinelson foi detido pela Polícia Militar por porte ilegal de armas. Durante uma ronda na avenida Almirante Barroso, o ex-atleta foi flagrado com uma pistola Taurus calibre 380. Arinelson, no entanto, não possuía documento de porte de arma e foi autuado em flagrante.

Edgar (Remo)

O atacante Edgar, que passou pelo Remo em 2017, foi preso em março de 2021 após agredir o irmão. Segundo informações da imprensa maranhense, Edgar foi detido no meio da rua com o corpo coberto de sangue.

Diogo Sodré (Remo)

Quando atuava pelo Luverdense-MT, o volante ex-Remo Diogo Sodré foi preso em flagrante em Cuiabá, acusado de receptação de veículo roubado em um esquema de fraude nos estados do Mato Grosso e do Paraná. O jogador alegou que desconhecia o esquema. Sodré pagou fiança, que segundo sites foi de R$ 5 mil, sendo liberado para retornar a Lucas do Rio Verde.

Vanderson (Paysandu)

Em 2013, quando defendia o Paysandu, o volante Vanderson foi detido por policiais que cumpriam o mandado de prisão, decorrente do não pagamento de cerca de R$ 15 mil. Ele foi levado para o Centro de Recuperação de Castanhal e o departamento jurídico bicolor disponibilizou apoio na questão, já que o atleta estava relacionado para uma partida contra o ASA logo em seguida.

Erick Flores (Remo)

Erick é o caso mais recente de jogadores da dupla Re-Pa presos. Após a derrota do Remo por 2 a 1, de virada, para o Ypiranga-RS, pela Série C de 2022, o meia foi preso pela Polícia Civil de Erechim (RS) pelo não pagamento de pensão alimentícia. O jogador, inclusive, já havia sido preso em 2020 pelo mesmo motivo.