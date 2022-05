Remo: Jogador Erick Flores é preso após derrota azulina na Série C

Após a derrota do Remo por 2 a 1, de virada, para o Ypiranga-RS, na noite de ontem (23), pela Série C, o meia-atacante do Leão Azul, Erick Flores, foi preso pela Polícia Civil de Erechim (RS), por não pagamento de pensão alimentícia. A notícia foi divulgada pelo Jornal Boa Vista e confirmada por uma fonte interna do Clube do Remo. Em 2020, quando atuava pelo Volta Redonda-RJ, o atleta foi preso pelo mesmo motivo.

