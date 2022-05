Jogador do Remo treina com camisa da ex-fornecedora Kappa e clube apaga foto das redes sociais

Após um fim de contrato conturbado com a Kappa em junho de 2021, o Remo fechou parceria com a empresa Volt para ser a customizadora dos uniformes do clube. No entanto, parece que o Leão ainda tem um estoque da empresa italiana. No último final de semana, o perfil do time azulino no Instagram publicou fotos do treinamento e o atleta Leonan vestia uma camisa com o símbolo da antiga fornecedora.

Nas imagens, é possível observar que o lateral-esquerdo está usando uma camisa modelo manga longa. Logo após a publicação, a postagem foi apagada.

remo kappa Divulgação / Instagram Divulgação / Instagram

Em 2019, o Remo havia assinado contrato com a Kappa até 2022. No entanto, o clube enfrentou alguns problemas, como atrasos nas entregas de uniformes, camisas diferentes do que foram acordadas e repasse dos royalties. Assim, o time azulino foi à Justiça para pedir a rescisão do acordo.

Cerca de um mês após encerrar a parceria com a empresa italiana, o Remo fechou acordo com a Volt, atual fornecedora.