Na justiça! Remo solicita rescisão do contrato com a Kappa e juíza acata pedido

A relação entre Remo e a empresa italiana Kappa - que veste o clube paraense desde 2020, mas que possui contrato com o clube desde 2019 - está perto do fim. A diretoria do Remo entrou com uma ação judicial na 9ª Vara Cível empresarial de Belém pedindo a rescisão de contrato com a fornecedora de material esportivo, que foi acatada em decisão liminar. Desta forma, no momento, o contrato entre Leão e Kappa está suspenso.

O acordo entre Remo e Kappa foi assinado em agosto de 2019, mas entrou em vigência somente em janeiro de 2020 e possui término em dezembro de 2022. Na visão do clube paraense, a fornecedora não teria cumprido todos os acordos firmados em contrato.

O Remo alega que seu faturamento está prejudicado por suposta negligência da Kappa, que não está repassando os royalties, além de não cumprir os prazos das lojas e do clube em relação à entrega dos materiais e na qualidade do enxoval entregue pela empresa.

A juíza Lailce Ana Marron da Silva Cardoso deferiu o pedido azulino em decisão liminar, entendendo que o Remo apresentou indícios suficientes de que a Kappa não estava honrando os compromissos. A decisão pode ser revista, já que a empresa ainda não foi ouvida no processo.

A ação corre em segredo de justiça, porém a reportagem teve acesso à decisão publicada no Diário de Justiça, que é público.

Nova pareceria

O clube já possui em mente um novo fornecedor de material esportivo. Nos bastidores do Leão Azul muito se fala em marca própria, que o clube já possui e é chamada de “Rei”, porém a empresa Volt, que veste o América-MG na Série A e fechou com o CSA-AL, da Série B, além do Botafogo-SP, clube que atualmente está na Série C, pode firmar contrato com o clube remista.

A reportagem entrou em contato com o departamento jurídico do Remo, que informou que o clube não irá comentar o assunto.