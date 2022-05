Remo sofre gol de ex-Paysandu e perde para o Ypiranga-RS na Série C

O Remo conheceu mais uma derrota fora de casa na Série C 2022. Jogando em Erechim, o Leão foi derrotado por 2 a 1 para o Ypiranga-RS, na noite desta segunda-feira (23), no estádio Colosso da Lagoa. A equipe azulina até saiu na frente no placar, em gol de Netto Norchang, mas levou a virada com gols de Hugo Almeida, ex-Paysandu, e Kevem contra.

Com a derrota, o Leão Azul caiu para a 10ª colocação na tabela, com 10 pontos conquistados em sete partidas. Por enquanto, a equipe azulina está fora do G-8, zona de acesso à próxima fase da Terceirona.

O Remo volta a campo agora apenas no domingo (19). A partir das 19h, a equipe azulina enfrenta o Floresta-CE, no estádio do Baenão, em Belém. Esta será a primeira de uma sequência de duas partidas do Leão em casa.

Primeiro tempo

O Remo iniciou a partida com uma postura tática diferente, em relação aos últimos jogos. Os três atacantes deram lugar a uma dupla de centroavantes trombadores - Brenner e Vanílson. Além disso, Erick Flores e Netto Norchang atuavam como meias bem abertos, com objetivos de dar velocidade ao setor.

Com isso, Bonamigo esperava "chamar" o adversário e partir em contra-ataques. De início, a ideia pareceu não dar muito certo, já que o Ypiranga-RS soube aproveitar bem as brechas dos laterais remistas - Celsinho e Leonam. Aos oito minutos, o meia Lorran aproveitou bom passe de Hugo Almeida e acertou a trave de Vinícius. No entanto, os lances de perigo do Canarinho pararam por aí.

Em seguida, o Remo ajustou a marcação nas laterais e começou a mandar no jogo. O gol nasceu do jeito que o Remo pensou: em um contra-ataque. Após roubar a bola no campo de defesa, Leonan acionou Vanilson pela esquerda. O camisa 26 cruzou para o meio da área, a bola passou por Brenner, mas Netto conseguiu chegar cabeceando pras redes.

No entanto, após marcar o primeiro, o Remo recuou muito as linhas e deixou o Ypiranga-RS crescer. A equipe de Erechim circulava a bola ao redor da área azulina, buscando algum espaço na defesa azulina. A insistência gaúcha foi recompensada quando o atacante Hugo Almeida, ex-Paysandu, subiu mais alto que Kevem e cabeceou o gol de empate. Menos de 10 minutos depois, o zagueiro Kevem afastou mal bola cruzada na área remista e marcou contra. Resultado final da primeira etapa: 2 a 1 Ypiranga.

Segundo tempo

Depois do intervalo, a partida ficou um pouco mais equilibrada. O Remo voltou a acertar a marcação e diminuiu o volume ofensivo gerado pelo Ypiranga-RS. Apesar disso, era o Canarinho que tinha as melhores chances.

Mesmo com a bola mais tempo nos pés dos jogadores da equipe de Erechim, o Remo voltou a produzir jogadas ofensivas, fato que não ocorria desde a metade do primeiro tempo. Em uma oportunidade aos 11 minutos, Brenner perdeu uma chance clara de gol, que poderia ter dado o empate ao Leão.

Com o avançar da partida, o técnico Paulo Bonamigo fez algumas substituições. Saíram Celsinho e Vanílson e entraram Bruno Alves e Jean Patrick. Com isso, o Remo partiu para o ataque, mas não conseguia criar oportunidades importantes de gol.

A busca pelo empate ficou ainda mais complicada aos 41 do segundo tempo, quando Jean Patrick, camisa 10 da equipe, que estava estreando diante do Ypiranga-RS, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. No final, o Remo tentou o gol, mas de forma pouco efetiva. Resultado final: 2 a 1 para a equipe gaúcha.

Ficha técnica

Ypiranga-RS x Remo

7ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 23 de maio, segunda-feira

Hora: 20h

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Arbitragem: Paulo Henrique Melo Salmazio (MS)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS).

Quarto Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Gols:

Ypiranga: Hugo Almeida - 39/1T e Kevem (contra) 44/1T

Remo: Netto Norchang - 15/1T

Cartão amarelo:

Ypiranga-RS: Marcão, Jackson e Cesinha

Remo: Jean Patrick (2), Leonan e Bruno Alves

Cartões vermelhos:

Remo: Leonan e Jean Patrick.

Ypiranga-RS: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Vitinho; Lorran, Michel Renner (Marcelinho), Tontini (Morelli) e Cesinha (Amorim); Hugo Almeida (Jackson) e John Lennon (Robertinho). Técnico: Luizinho Vieira.

Remo: Vinícius; Celsinho (Jean Patrick), Everton Sena (Kevem), Marlon e Leonan (Renan Castro); Anderson Uchôa, Marciel, Erick Flores (Fernandinho) e Netto Norchang; Brenner e Vanílson (Bruno Alves). Técnico: Paulo Bonamigo.