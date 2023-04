Sem estrear, Léo Baiano é dispensado pelo Paysandu; saiba o motivo

O Paysandu anunciou a rescisão de contrato com o meia Léo Baiano, de 31 anos. A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial do Papão, divulgada nesta quinta-feira (20). Léo deixa a Curuzu sem ter feito nenhuma partida com a camisa alviceleste.

De acordo com a nota divulgada pelo Papão, foi o próprio jogador que pediu a rescisão contratual. Segundo o clube, o desligamento do atleta se deu por "motivos pessoais".

Caso entrasse em campo pelo Papão, esta seria a segunda passagem do jogador pelo clube. Em 2019, Léo fez parte do elenco do Paysandu durante a Série C e era titular sob o comando do então técnico Hélio dos Anjos, quando fez 12 jogos e marcou 2 gols. Ele estava desde então jogando pelo Novorizontino, onde conquistou dois acessos consecutivos, da Série D para a Série B.

Esta é a segunda rescisão anunciada pelo Paysandu em dois dias. Na última quarta-feira (20), o clube informou que encerrou o contrato do volante Rithely. No entanto, ao contrário do que ocorreu com Léo Baiano, a rescisão ocorreu em comum acordo.