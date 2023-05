Paysandu tenta as contratações de atacante que estava no futebol paulista e zagueiro ex-Vasco

O Paysandu está no mercado e tenta finalizar contratos com dois jogadores. O zagueiro Paulão, ex-Vasco, Internacional-RS e Cruzeiro-MG, mas que está sem clube, além do atacante Nicolas Careca, que teve seu contrato rescindido com o Guarani-SP na manhã desta quarta-feira (17). A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube bicolor.

(Matéria em atualização)