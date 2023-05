Técnico do Paysandu avalia positivamente a equipe na derrota pela Copa Verde: ‘temos um norte’

"Temos um norte". É com essa ideia que o técnico do Paysandu, Marquinhos Santos, saiu de campo após a derrota por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), pela primeira partida da final da Copa Verde. De acordo com o treinador, apesar do resultado negativo, a equipe deu sinais positivos do que pode apresentar no restante da temporada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Achamos um norte. Tivemos uma equipe bem postada, mais próxima daquilo que eu entendo do que é ser Paysandu. Tivemos entrega, volume de jogo e oportunidades, mas faltou o gol. Mesmo sem tempo para treinar, os atletas foram guerreiros e entenderam a nossa proposta", explicou.

VEJA MAIS

O Paysandu até tentou, mas não conseguiu vencer o Goiás no primeiro jogo da final da Copa Verde. O Papão foi dominado no primeiro tempo, mas conseguiu criar boas oportunidades na segunda etapa. Agora, o Bicola precisa vencer o Esmeraldino, fora de casa, no dia 31 de maio, por três ou mais gols de diferença para conquistar a competição regional.

Para finalizar a coletiva, o treinador bicolor falou sobre o curto espaço de tempo que teve, desde que chegou à Curuzu, para conhecer os atletas. Segundo ele, por conta disso, poucos atletas tem sido substituídos no decorrer dos jogos.

"Precisamos formar um elenco único, que entenda o que está sendo feito. Ficar trocando vários jogadores não dá certo. Creio que os atletas estão se entendendo melhor com o passar do tempo. Hoje o torcedor sai magoado, mas aposto que com uma visão diferente do que quando chegou ao estádio", disse.

Antes da final da Copa Verde, o Paysandu precisará virar a chave. No domingo (21), às 19h, na Curuzu, o Papão encara o Manaus-AM pela quarta rodada da Série C. Vale destacar que o Bicola perdeu as duas últimas partidas que disputou na Terceirona.