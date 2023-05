Copa Verde: Veja os destaques de Paysandu x Goiás no primeiro jogo da final

No Mangueirão, o Paysandu foi derrotado na noite desta quarta-feira (17), pelo Goiás, pela final da Copa Verde. A partida foi apenas o primeiro capítulo da decisão, que define o campeão do torneio regional. Veja os destaques positivos e negativos do Papão neste jogo de ida.

Mário Sérgio e Gabriel Bernard

Os únicos perdoados pela torcida. O goleiro Gabriel Bernard e o atacante Mário Sérgio - deslocado para a ponta-esquerda na maior parte da partida - foram os destaques positivos do Bicola. O Super Mário até chegou a marcar, mas foi anulado. Ainda assim, o jogador lutou, correu, pediu o apoio do torcedor e foi correspondido.

Já Gabriel Berard impediu até um placar maior. Pegou até pênalti, mas na sobra, não houve cobertura da marcação e o Goiás chegou ao gol solitário. Ainda assim, o goleiro se destacou, dando segurança debaixo da trave e até nas jogadas aéreas, problema dos últimos goleiros da equipe.

Marquinhos Santos e Naylhor

O momento não é dos melhores e Marquinhos Santos fez alguns experimentos. A ideia que ficou pelo desempenho da equipe no 0 a 0, era garantir o empate para o duelo de volta, mas deu errado.

Marquinhos experimentou deixar Mário Sérgio - um camisa 9 - na ponta, e deixou o time sem referência. No lugar, jogou o meia Fernando Gabriel, que saiu vaiado. O técnico também colocou Gabriel Davis como primeiro volante, e as perdas de bola do jogador quase sempre geravam perigo para o rival.

Além das decisões do técnico, o zagueiro Naylhor, de 35 anos, cometeu um pênalti infantil. O jogador perdeu a jogada e agarrou o adversário, após marcar o rival pelas costas.

O Paysandu volta as atenções para a Série C. O Bicola recebe o Manaus no domingo (21), às 19h, no Estádio da Curuzu. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.