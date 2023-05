Apesar da derrota, atacante do Paysandu celebra retorno após cirurgia e meses em tratamento

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Goiás, a noite do Paysandu teve um aguardado retorno. O atacante Dalberto voltou aos gramados após quase nove meses afastado para tratar de uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador esteve em campo por pouco mais de 30 minutos, correu, trocou passes e ajudou o time. Em suas palavras, o recomeço teve um saldo positivo.

"Estou muito feliz. Quando os jogadores vêm para esse lado é porque fazem algo positivo. Tive toda uma preparação mental após o machucado. Os dias pós-cirurgia foram fundamentais, pois eu sabia que tinha que voltar melhor do que eu estava junto com a equipe, os médicos, fisioterapia e todo mundo. Me deram todo suporte. Pude voltar bem e me sinto assim, mesmo antes do previsto", declara.

Dalberto foi contratado pelo Papão em julho do ano passado, por empréstimo do CSA-AL, para a disputa da Série C do Brasileiro. Ele atuou em apenas seis partidas, sendo a última delas em 27 de agosto, na derrota por 1 a 0 para o ABC-RN, na segunda rodada do quadrangular. O atacante entrou aos 22 minutos do segundo tempo e se lesionou após sete minutos em campo.

"Eu estava no banco e passou um filme de muita coisa, do processo. É muito bonito voltar a jogar, mas o processo até ali foi muito doloroso. Dia, noite, parece que o tempo não passa. Estou muito feliz pela noite de ontem. Embora tenhamos perdido, foi uma felicidade pessoal estar de volta", afirma Dalberto.

Lesão tirou Dalberto dos gramados

A cirurgia do atleta aconteceu no dia 27 de setembro do ano passado, com um prazo de recuperação estimado entre oito e nove meses, ou seja, era esperado que Dalberto retornasse apenas após 27 de maio. No entanto, devido à falta de opções no elenco para a Copa Verde, o atacante voltou mais cedo. Embora a necessidade tenha exigido seu retorno, ele acredita que, para estar 100%, ainda precisa seguir algumas orientações do Departamento Médico do clube.

"Como eu venho de uma lesão bem temida pelos atletas, tem que se atingir alguns estágios. Acredito que aos poucos vou ganhar essa condição, mais confiança. No jogo a intensidade é muito maior, espero o mais rápido possível estar pronto para 90 minutos. Acredito que meu primeiro jogo foi esforçado, vejo como um processo gradativo. O meu mental quer desfrutar dos 90 minutos, mas tem vários critérios da fisioterapia a ser alcançado e eu vou respeitar todos eles", avisa.