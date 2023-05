Paysandu tenta primeira virada em uma final de Copa Verde; veja

O Paysandu perdeu para o Goiás no jogo de ida da final da Copa Verde, em pleno Mangueirão. Com o resultado, esta é apenas a segunda vez que o Papão sai em desvantagem em uma decisão do torneio regional.

Antes da derrota para o Esmeraldino, na última quarta-feira (17), nas cinco finais anteriores, isto aconteceu apenas uma vez com o Bicola. Em 2017, quando a equipe encarou o Luverdense na luta pelo título.

Relembre

No dia 4 de maio de 2017, Luverdense e Paysandu se enfrentaram na Arena Pantanal. O Papão ainda saiu na frente do marcador logo aos seis minutos, com Daniel Sobralense. No entanto, Erik e Marcos Aurélio viraram ainda no primeiro tempo e Dalton ampliou na etapa final.

O Paysandu perdeu por 3 a 1 para o Luverdense (MT) no primeiro jogo da final da Copa Verde, na Arena Pantanal, em Cuiabá (Fernando Torres / Arquivo Ascom Paysandu)

Nada feito

Com a derrota por 3 a 1, o Paysandu precisava vencer por 2 a 0 (por causa do gol fora de casa) ou por três gols de diferença para ficar com a taça. No entanto, a volta no Mangueirão, no dia 16 de maio, terminou empatada em 1 a 1 - Leandro Carvalho ainda fez para o Bicola, mas Rafael Silva igualou. O Verdão do Norte ficou com a taça.

Será agora?

O Paysandu tem a chance de virar pela primeira vez uma decisão da Copa Verde no próximo dia 31 de maio. A partida de volta entre Papão e Esmeraldinho começa às 20h, no Estádio Hailé Pinheiro, o Serrinho.

Acompanhe pela cobertura completa Lance a Lance do portal O Liberal.com.