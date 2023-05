De olho na Série C, Paysandu contrata zagueiro Paulão, ex-Vasco, Inter e Fortaleza

O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (18), a contratação do experiente zagueiro Paulão, de 37 anos, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube aviceleste.

O baiano Paulão disputou as últimas três temporadas a Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo o Fortaleza-CE e os dois últimos anos vestiu a camisa do Cuiabá-MT. Ele acumula passagens também pelo Grêmio-RS, Internacional-RS, Cruzeiro-MG, Vasco da Gama-RJ, além de América-MG e pelo futebol chinês, no Guangzhou FC, equipe que atuou por suas temporadas.

Multicampeão por onde passou, o zagueiro Paulão chega ao Paysandu para tentar mudar o cenário do sistema defensivo bicolor, que vem sofrendo com críticas da torcida. O jogador terá como concorrentes pela posição os defensores Jacy, Rodolfo Filemon, Genílson, Wanderson e Naylhor.

Paulão não poderá atuar pelo Paysandu na disputa do terceiro lugar do Campeonato Paraense, contra o Cametá, e também na decisão da Copa Verde diante do Goiás-GO.