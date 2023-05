Paysandu: Com lesão de rival do Remo, Mário Sérgio deve garantir artilharia do Parazão

O atacante do Paysandu Mário Sérgio praticamente assegurou a artilharia do Campeonato Paraense 2023. Isso porque o principal concorrente, o centroavante Fabinho, do Remo, deve ser desfalque do Leão nas finais.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Pódio

Com 10 gols em 12 jogos, Mário Sérgio lidera a tabela de marcadores. Fabinho, com 10 partidas, balançou as redes sete vezes. O Super Mário tem mais um duelo pela frente - a volta da disputa do terceiro lugar do Parazão.

Em terceiro lugar, estão empatados Welthon e Pilar. No entanto, o primeiro já foi eliminado com a Tuna Luso, enquanto o segundo deixou o Cametá e está na Ferroviária-SP. Com isso, ambos fecham o pódio do estadual.

VEJA MAIS

Evolução

A honraria é a prova também da evolução de Mário Sérgio, desde a primeira passagem no futebol paraense. Em 2019, o atacante chegou ao Remo, mas não teve destaque. Nos 14 jogos em que vestiu a camisa azulina, não marcou gols.

Em 2020, Mário retornou ao Botafogo-PB, equipe em que estava antes de vir para o Remo, mas só fez um gol. Foi no ano passado, entre Série D e estadual que se destacou. Com 24 gols em 30 jogos, terminou o ano como o oitavo maior artilheiro do país.

Após uma curta passagem pelo Mirassol, no fim da Série C do ano passado (que rendeu o título da Terceirona no currículo), Mário Sérgio acertou com o Bicola. No total, em 23 jogos, Mário tem 14 gols.