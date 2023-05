Euforia e frustração: torcedores do Paysandu vão 'do céu ao inferno' com gol do Goiás; vídeo

A derrota para o Goiás por 2 a 0 no primeiro jogo da final da Copa Verde, fez o Paysandu ficar um pouco distante do tetracampeonato da Copa Verde. Mas um vídeo do primeiro gol marcado pela equipe esmeraldina, após a defesa de um pênalti, viralizou.

O vídeo gravado no meio da torcida do Paysandu, mostra o lance em que o goleiro bicolor Gabriel Bernard, defende a cobrança de pênalti, e no rebote Maguinho marcou para Goiás. Na gravação, os torcedores aparecem eufóricos e em seguida frustrados pelo gol da equipe goiana. O vídeo circula nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens.

Com a derrota de 2 a 0, o Paysandu precisa vencer o Goiás por três gols de diferença, em Goiânia (GO), no próximo dia 31, para conquistar o tetracampeonato da Copa Verde. Caso o Paysandu vença por dois gols de diferença, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.