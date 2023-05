Paysandu: meia nega saída para o Nacional-AM após a Copa Verde, mas não deve ficar para a Série C

O meia Gabriel Davis, do Paysandu, utilizou seu perfil no Instagram para desmentir a informação de que estaria deixando o Papão após o término da Copa Verde e que estava acertando com o Nacional-AM. O jogador publicou uma nota informando que não irá deixar o Paysandu e que possui contrato com o clube alviceleste até o fim da temporada. Entretanto, de acordo apuração de oliberal.com, há sim uma negociação em andamento para a saída de Davis após o dia 31 de maio, quando ocorre o jogo de volta da decisão do regional contra o Goiás.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Negociação

De acordo com fontes ouvidas por oliberal.com, a permanência de Gabriel Davis até o final da Copa Verde está garantida por causa das poucas opções no elenco para a competição.

O plantel passa por uma reformulação, 11 atletas já foram dispensados e outros 15 anunciados. Porém, as inscrições na Copa Verde encerraram no dia 3 de março e o time conta com poucas peças em todos os setores para a decisão contra o Goiás. Davis é polivalente, pode exercer diversas funções no meio-campo, no ataque e até mesmo na lateral e por isso é visto como opção válida de ser segurada até o dia 31.

O formato da saída ainda não está definido. As partes ainda negociam uma rescisão amigável ou um empréstimo para algum clube até o final da temporada, quando o atual vínculo com o Papão chegará ao fim.

Despiste

O jogador rebateu a postagem feita por um perfil no Twitter, que afirmava que deixaria o Papão em breve. Gabriel Davis escreveu que respeita o Nacional-AM, mas que sua saída do Paysandu é mentira.

“Está circulando uma informação falsa a respeito da minha saída do Paysandu para o Nacional-AM. Com todo respeito à equipe do Nacional e sua história, mas isso é mentira, e também tenho contrato com o clube no qual defendo, até o final da temporada, onde irei continuar fazendo o meu melhor, para que possamos atingir os objetivos”, escreveu.

VEJA MAIS

Com a chancela de Lecheva

Gabriel Davis chegou ao Paysandu em 2022, com o respaldo de Ricardo Lecheva, com quem trabalhou no Amazonas-AM. Gabriel Davis, de 33 anos, disputou até o momento, 33 partidas com a camisa do Papão e conquistou o título da Copa Verde 2022, porém, é um dos atletas mais criticados pela torcida durante os jogos e vem constantemente recebendo vaias dos torcedores.

Rodagem

O jogador é experiente e rodou o país, tendo passagens pelo Juventude-RS, Luverdense-MT, Grêmio-RS, Grêmio Barueri-SP, Vila Nova-MG, Tupi-MG, Manaus-AM e Caxias-RS. Fora do Brasil Gabriel Davis jogou na Tailândia, Malásia e no Vietinã.

Paysandu

A equipe de esporte de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, que informou que foi procurado pelo Nacional-AM, mas que não existe negociação.

“O clube foi procurado pelo Nacional-AM, mas nesse momento de decisão e elenco reduzido, com a disputa do terceiro lugar do Campeonato Paraense e a final da Copa Verde, não houve negociação entre as partes”.