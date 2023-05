Sondado pelo Paysandu, meia ex-Palmeiras é relacionado para jogo da Série B

O meia Robinho, que está no Avaí, na Série B do Brasileiro, é um dos alvos do Paysandu para o restante da temporada. Em meio ao interesse bicolor, o jogador de 35 anos foi relacionado para o duelo contra o Atlético-GO, na noite desta sexta-feira (19), no Estádio Antônio Accioly.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Robinho está no Avaí desde o início desta temporada. O atleta disputou 17 partidas até aqui no Leão, marcou dois gols e deu três assistências. Inicialmente titular na equipe catarinense, o meia perdeu espaço nos últimos jogos, sendo relegado ao banco de reservas no último mês.

VEJA MAIS

Robinho chegou ao Avaí após disputar a Série A de 2022 pelo Coritiba. Robinho estava no Coxa Branca desde 2021. O jogador fez 70 partidas no clube do Couto Pereira, marcou uma vez e deu oito passes para gol.

Robinho é mais conhecido pelas passagens por Palmeiras, entre 2015 e 2016, e pelo Cruzeiro, de 2016 a 2020. No Verdão, o jogador foi campeão da Copa do Brasil, em 2015. Já no Cruzeiro, foi um dos protagonistas no título do mesmo torneio em 2018, contra o Corinthians.