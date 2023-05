Meio-campista do Paysandu sobre o time após vitória contra o Manaus: 'o avião apontou para cima'

O Paysandu conquistou importante vitória diante do Manaus-AM, na Curuzu, pela quarta rodada da Série C do Brasileiro. O Papão venceu por 1 a 0, garantiu o segundo triunfo na competição nacional e o estreante Nenê Bonilha, recém-contratado pelo clube, gostou da postura do time e avaliou o primeiro jogo com a camisa do Papão.

Aos 31 anos e rodado no futebol brasileiro e com experiência internacional, o meio-campista Nenê Boninha assumiu o papel no meio-campo bicolor e ajudou o time a conquistar os três pontos. O jogador falou do momento do Paysandu, da importância da vitória e que vai evoluir para ajudar o clube bicolor e comparou o Papão a um avião.

“É uma felicidade enorme [estrear pelo Paysandu], ainda mais ao lado da torcida, que merecia essa vitória. Fizemos um grande jogo, o avião apontou para cima e o nosso jogo é esse, melhorar cada vez mais e buscar as vitórias. Não digo que falta alguma coisa [parte física], quero sempre melhorar. Fiz um bom jogo, mas lógico que a gente procura melhorar sempre, vou ajudar ainda mais, procurar evoluir para ajudar o time”, disse, Bonilha,em entrevista à Rádio Liberal FM, após o jogo.

A vitória contra o Manaus-AM deixou o Paysandu na 10ª colocação na tabela da Série C. O Papão terá pela frente na Terceirona o Volta Redonda-R, no domingo (28), às 19h, no Rio de Janeiro (RJ), porém, antes de pegar o Voltaço, o Papão encara o Cametá, na quarta-feira (24), ás 20h, na Curuzu, pela decisão do terceiro lugar do Parazão e valendo vaga na Copa do Brasil 2024. No primeiro jogo as equipes empataram em 1 a 1 e quem vencer agora garante a vaga na competição nacional. Em caso de empate, a classificação para a Copa do Brasil será decidida nas cobranças de pênaltis.