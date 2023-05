Paysandu fez o que era para fazer!

A vitória do Paysandu ontem, mesmo mais uma vez sendo ajudado pela a arbitragem, foi o que importou para um elenco que está na mira da torcida, que ontem foi com faixas de protestos para a Curuzu. O Paysandu não tem culpa, se nos dois jogos dentro de casa, quando conseguiu suas duas vitórias na série C, os árbitros erraram. Marquinhos Santos deu qualificação técnica com o Dalberto de titular, muito mais pela falta de outro jogador, já que não pode contar ontem com o Vinícius Leite. O certo é que a semana será mais leve e até quando encarar o Cametá na Curuzu poderá treinar o time para o próximo jogo fora de casa pela Série C.

Semana decisiva para o Marcelo Cabo

Inegável que o Remo mantém o Marcelo Cabo no comando do time pelo motivo de dar a ele a possibilidade de ganhar o título paraense. Não acredito que mais uma derrota na Série C hoje em Porto Alegre, vá fazer com que a diretoria demita o treinador. Porém, acredito também que vá depender de como o Remo se comportar no jogo. Agora, como o futebol é como é, vencendo a primeira fora de casa e ganhando o Parazão, a borracha poderá ser passada. Mas não em certos jogadores que estão só sujando a roupa do clube para a lavadeira ter mais trabalho por lá. O time que passou direto de Marabá para o Rio Grande do Sul, só pegou pressão do torcedor pelas redes sociais. É uma forma de fazer!

Mangueirão preterido na decisão

O novo estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, não será palco da grande final do Campeonato Paraense. O Remo já confirmou o Baenão e a FPF da mesma forma, afirmou através do seu presidente em entrevista. O Mangueirão claramente não é visto por Remo e Paysandu como economicamente favorável, para jogos com público menor que 30 mil torcedores. Algumas operações do estádio que não funcionam, principalmente os problemas com as catracas, acabam caindo nas costas dos clubes. Os clubes também, já mostram que não sabem operar o estádio, principalmente com os serviços oferecidos aos torcedores.

Apito Final

Torcedores que levavam faixas e gritavam contra o time ontem na Curuzu, baixaram a faixa e resolveram gritar para incentivar, logo aos 7 minutos, quando o time fez o gol da vitória. Graças ao goleiro Gabriel, o Papão ganhou os três pontos ontem.

Quem sabe se sem o Richard Franco e o Galdezani, o Marcelo Cabo não muda o sistema e coloca em campo uma formação com jogadores que possuem a característica das posições em campo. Não dá para assistir o paraguaio de ponta e o meia andando.

O atacante Bruno Alves é um puro jogador da Série C. Pouco acerta os lances, mas corre os 90 minutos, disputa todas as bolas, defende e ataca o jogo todo. É um jogador que vibra em campo, brigando com o adversário e até com a sua própria equipe.