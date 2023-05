Técnico do Paysandu avalia entradas de Nenê Bonilha e Dalberto no time; confira

Na primeira vitória do técnico Marquinhos Santos sob o comando do Paysandu, alguns destaques ainda estão longe do melhor ritmo físico. Os principais exemplos são o atacante Dalberto e o volante Nenê Bonilha. Segundo o próprio Marquinhos, a solução para a evolução dos atletas é clara: que eles joguem:

"Temos que recuperar estes atletas jogando. O Dalberto pelo tempo que ficou parado. O Vinícius Leite foi vetado antes da partida. Não pude utilizá-lo e o Dalberto, como entrou muito bem, é um jogador de força e analisando o Manaus, vi que era necessário esse tipo de jogador. O último jogo no Nenê Bonilha foi no Paulistão, e ele apresentou uma melhora gradativa desde a chegada. Era uma das trocas pensadas. Porém, ele mostrou que tinha condições de permanecer", disse o comandante.

O Papão superou o Manaus no fim de semana, com um futebol pouco brilhante. Questionado sobre isso, Marquinhos falou sobre as características da própria competição. O técnico defendeu que ser competitivo é mais importante que qualquer outro aspecto.

"A Série C é muito mais competitiva que jogada. Nós naõ podíamos trazer uma atmosfera negativa, como estava sendo construída com as derrotas. Jogando bem ou mal, tem que vencer. Jogar bem é gradativo, com treinamento tempo de trabalho e garanto [que vão jogar melhor]", concluiu.

O próximo desafio dos bicolores pela competição será no domingo (28), às 19h, contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.