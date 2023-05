Paysandu: gol perdido de Dalberto contra o Manaus recebe 'homenagem' de perfil sobre Romário; vídeo

O Paysandu venceu o Manaus-AM, pela quarta rodada da Série C, ontem à noite, na Curuzu, em Belém. O gol do Papão foi marcado pelo atacante Mário Sérgio, mas um lance na partida chamou atenção. O jogador Dalberto, do Paysandu, perdeu um gol na pequena área, debaixo da trave e ganhou “homenagem” de perfil famoso sobre o artilheiro Romário.

O gol perdido do atacante Dalberto foi parar no perfil “Ensina, Romário”, do Twiter. O perfil com quase 30 mil seguidores, é famoso por pegar lances de gols perdidos e posteriormente postar um gol em lance bem parecidos com gol do baixinho Romário.

Assista ao gol perdido por Dalberto e gol de Romário

Com a vitória o Paysandu chegou aos seis pontos e ocupa a 10ª posição na Série C. Essa foi a segunda vitória do Papão na competição. O próximo compromisso bicolor é na quarta-feira (24), às 20h, na Curuzu, contra o Cametá, na disputa do terceiro lugar do Parazão e vale uma vaga na Copa do Brasil 2024. No jogo de ida as equipes empataram em 1 a 1, quem vencer garante a vaga na Copa do Brasil, caso a partida termine empatada novamente, a vaga será decidida nos pênaltis. Papão x Mapará terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com