Paysandu entra no G10 e conquista primeira vitória sob o comando de Marquinhos Santos

Depois de três derrotas e um empate, o técnico Marquinhos Santos, enfim, pode sentir o gosto doce da vitória, ao comandar o time que venceu o Manaus, na noite deste domingo, em Belém. O triunfo levou os bicolores para a 10ª posição na tábua classificatória da Série C. Em entrevista após o jogo, o treinador celebrou a vitória, dando ênfase na melhora técnica que o time vem experimentando.

"A gente viu o torcedor machucado. É difícil de jogar assim, mas os atletas captaram muito bem e exerceram o seu limite. Estamos em 40, 50% daquilo que eu espero. Tivemos uma melhor apresentação, um jogo de transição com o Dalberto, Bruno, Juninho. Aí a gente vai conhecendo os jogadores. Assim eu vou entender, conhecer e aplicar mudanças nos próximos jogos", explica.

A vitória foi suada e muito comemorada, sobretudo depois que o time precisou queimar uma substituição ainda no primeiro tempo. Além disso, o time ainda perdeu Dalberto, aos 35 do segundo tempo, em sua segunda partida após o afastamento de meses, fato que ainda preocupa o treinador, que precisa pensar e separar o time para as três competições disputadas simultaneamente.

"Na verdade o que complicou esse jogo nas trocas foi a primeira, muito cedo, quando o Wanderson saiu. Mas a intenção era para que pudesse estender. Temos que recuperar esses atletas jogando. O Dalberto pelo tempo parado, o Vinicius Leite, que foi vetado em cima da hora. Como o Dalberto entrou bem, é um jogador de perfil. Estamos em um período delicado, com três competições e praticamente três times diferentes. Isso é um fator que prejudica o treinador e o trabalho, mas o atleta entende isso", reforça o comandante que já avistou outras outras necessidades no elenco.

"A segunda bola requer tempo de trabalho, ela precisa ser melhorada taticamente, principalmente quando colocamos um meio-campo mais leve, com o Juninho. Como eu falei, estamos na metade do trabalho e muita coisa a corrigir e trabalhar", garante o técnico, que ainda pensa em trazer reforços para a sequência da competição. "Nós estamos procurando trazer e qualificar jogadores que tenham essa vivência no futebol nacional, como Paulão, Bonilha, que sabem o peso de uma grande torcida como a do Paysandu", encerra.