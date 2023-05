Morre Vágner Benazzi, ex-técnico do Paysandu, aos 68 anos

Morreu nesta segunda-feira o ex-técnico Vágner Benazzi, aos 68 anos. Benazzi teve passagens por vários clubes do futebol brasileiro e marcou carreira no futebol paulista, comandando várias equipes, incluindo o Paysandu, com duas passagens pela agremiação bicolor. A causa da morte não foi informada.

Antes de ser técnico de futebol, Benazzi foi jogador de futebol e atuava na posição de lateral-direito. Atuou pelo Palmeiras-SP, Sampaio Corrêa-MA, Portuguesa-SP, Paulista_SP e Botafogo-PB. Encerrou a carreira em 1988, pelo Sãocarlense (SP).

No clube em que pendurou as chuteiras, foi onde iniciou uma nova a carreira, a de técnico de futebol, em 1989. O treinador passou por inúmeros clubes, com passagens marcantes pela Portuguesa-SP, Bragantino-SP.

O ex-treinador também esteve à frente de clubes como Figueirense-SC, Brasiliense-DF, Criciúma-SC, Fortaleza-CE, Joinville-SC, Portuguesa-SP, além de Ponte Preta-SP, Guarani-SP, Náutico-PE e Paysandu. Em Belém, o profissional teve duas passagens, uma em 2004 e outra em 2023.

Última passagem pelo Paysandu foi há quase dez anos: de setembro a novembro de 2013 (Paulo Akira/O Liberal)

O clube bicolor lamentou a morte de Benazzi nas redes sociais

“O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de ex-treinador Vágner Benazzi, que comandou o Papão por duas vezes, nos anos de 2004 e 2013. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz”.

Despedida

O corpo de Vagner Benazzi será velado hoje no Cemitério Bela Vista, em Osasco (SP) e será sepultado às 16h.