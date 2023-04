Morre na Bahia ex-goleiro do Paysandu que participou da campanha histórica na Série A de 1994; veja

Morreu aos 61 anos o ex-goleiro Ferreira, que atuou no Paysandu entre os anos de 1994 e 1995, época em que o clube disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ferreira, que foi um dos maiores expoentes dessa geração, faleceu neste sábado (29), em Salvador, onde residia com a família. O sepultamento está marcado para acontecer neste domingo (30).

Ferreira compôs o esquadrão bicolor que aterrorizou os grandes clubes brasileiros na década de 90. No dia 24 de setembro de 1994, Ferreira e mais 10 protagonizaram uma das vitórias mais espetaculares do futebol paraense, ao derrotar o São Paulo e, pleno Morumbi, por 2 a 1, com dois gols de Mirandinha. Além do tricolor, o Papão amassou nesta temporada o Palmeiras-SP, Vasco-RJ e o Botafogo-RJ.

O Paysandu manifestou pesar pela partida do ex-goleiro e publicou uma nota em suas redes sociais:

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de João Jorge Ferreira Couto, o Ferreira, ex-goleiro do clube. Contratado na temporada de 1994, Ferreira defendeu a meta do Papão até o ano de 1995, sempre com atuações memoráveis. Os mais profundos sentimentos aos familiares e amigos."