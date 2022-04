Aos 69 anos, morre em Uberlândia ex-jogador de Remo e Paysandu; veja

Morreu em Uberlândia (MG), no último dia 18, o ex-jogador de Clube do Remo e Paysandu, Wilfredo Junior. Atuando como meia-direita, o ex-atleta teve grande sucesso no futebol paraense, foi campeão paraense e artilheiro no ano de 1977. Wilfredo lutava contra um câncer e deixa dois filhos.

Wilfredo foi contemporâneo de atletas consagrados na história do futebol paraense, além de ter sido Campeão Paraense em 1977 e artilheiro do certame, com 10 gols. De acordo com o ex-companheiro de time, Wilfredo foi um jogador diferenciado, com muita qualidade técnica e força de vontade.

"Fiquei estarrecido quando soube. Jogamos juntos por dois anos. Era versártil, técnico. Um negócio que realmente nos deixa tristes. Temos um grupo e lamentamos muito a perda do amigo. Estávamos sempre em contato, conversando. Das últimas vezes que nos falamos ele estava muito bem", lembra Mesquia, que dividiu o meio-campo azulinos com Wilfrerdo por duas temporadas.

Time do Remo, Campeão Paraense de 1977, o qual Wilfredo fez parte. (Divulgação)

Wilfredo nasceu em Uberlândia e começou no futebol no início da década de 70. Teve passagens pelo América-MG, Rio Negro-AM, Grêmio Maringá-PR, Remo, Paysandu, Ferroviária-SP, Uberlândia-MG, Galícia-BA, Desportivas Ferroviária-ES e Rio Verde-GO, onded encerrou a carreira.

Outro ex-companheiro de time, o meia Aderson, também lamentou a morte do amigo. "Jogamos no Remo em 77. Ele foi um jogador campeão em 77 e depois foi para o Paysandu. Era um companheioro da gente, que se foi de uma maneira bem rápida, uma perda inestimável para o futebol", encerra.