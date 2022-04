Volante ex-Paysandu e Remo é contratado pelo Santos-AP e terá como técnico Hadballa

O volante paraense Djalma, ex-Paysandu e Clube do Remo, está de clube novo. O jogador foi anunciado pelo Santos-AP e vai jogar o Campeonato Amapaense de 2022, aos 29 anos. Djalma será treinado pelo também paraense Hadson Nery, o Hadballa, ex-BBB, que foi contratado pelo Peixe no início deste mês.

Djalma é natural da cidade de Cametá (PA) e iniciou a carreira nas categorias de base do Paysandu. Pelo Papão da Curuzu conquistou o título do Campeonato Paraense de 2013 e os acessos para a Série B em 2012 e 2014. Já no Remo atuou nas temporadas 2019 e 2020 e conquistou o estadual de 2019 e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Segundona em 2020.

Djalma defendendo as cores do Paysandu (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Além da dupla Re-Pa, jogador teve passagens também pelas equipes do ASA-AL, Barretos-SP, São Raimundo, Parauapebas, Tuna Luso, Cametá e Amazonas-AM. No Amapá (AP) já defendeu as cores do Ypiranga-AP. A estreia do Santos-SP no Campeonato Amapaense está marcada para o dia 2 de maio, às 20h, no Estádio Zerão, contra o São Paulo-AP.