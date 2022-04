Técnico com passagens na dupla Re-Pa é anunciado como comandante de clube da Série B

O técnico Roberto Fernandes, treinador com passagem pela dupla Re-Pa, foi anunciado como o novo comandante do Náutico, equipe que disputa a Série B do Brasileirão. A informação foi divulgada na tarde deste domingo (17).

Esta será a quinta passagem do técnico pleo Timbu. O último trabalho de Roberto tinha sido no Santa Cruz, no final do ano passado, quando terminou a Série C rebaixado à Série D de 2022. Desde então, o treinador estava sem clube.

Na última passagem de Roberto Fernandes pelo Náutico, o técnico comandou o time na conquista do Campeonato Pernambucano de 2018, quebrando um jejum de 14 anos sem títulos do Timbu. Agora, o treinador volta às vésperas do primeiro jogo da final do Estadual, quinta-feira, contra o Retrô, nos Aflitos.

Na dupla Re-Pa, Roberto acumula apenas um título: o parazão de 2014, pelo Remo. Pelo Paysandu, o treinador comandou a equipe que foi vice-campeã estadual em 2011, perdendo o título para o Independente de Tucuruí.