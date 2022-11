Ex-jogador de futebol morre em acidente com caminhão de bebidas; atleta atuou por Cuiabá e Vitória

O ex-jogador Robinho, do Cuiabá-MT, de 40 anos, morreu em um acidente na rodovia MT-010, na cidade de São José do Rio Claro (MT). Ele estava em um caminhão de bebidas, que tombou na rodovia. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.

Robson Ferreira de Almeida nasceu na cidade de Feira de Santana (BA) e já não jogava profissionalmente. O último clube na carreira foi o CENE-MT, na temporada de 2014. O ex-jogador residia em Lucas do rio Verde (MT) e jogou no Luverdense-MT, clube da cidade.

Nos perfis oficiais do Cuiabá-MT nas redes sociais, o clube lamentou o falecimento e desejou força aos familiares e amigos de Robinho.

“O Cuiabá Esporte Clube lamenta o falecimento do ex-atleta Robinho, que atuou pelo clube em 2012, em um acidente automobilístico na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro. O Dourado se solidariza com familiares e amigos, desejando força neste momento de profunda dor e tristeza”.

Além do Cuiabá-MT, Luverdense-MT e CENE-MT, Robinho teve passagens pelo Juventude, Vitória e Santa Cruz.