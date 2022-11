Morre Isabel Salgado, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, aos 62 anos

Morreu nesta quarta-feira a ex-ponteira da seleção brasileira de vôlei, Isabel Salgado. Ela tinha 62 anos e foi diagnosticada com a Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA), uma doença rara. A ex-jogadora chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu. A família e o hospital ainda não se manifestaram publicamente, mas a informação foi confirmada por amigos próximos.

Na última segunda-feira (14) Isabel havia sido nomeada, junto com Ana Moser, para fazer parte da pasta de esportes da equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, em 2016 foi uma das atletas a carregar a tocha antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Trajetória

Maria Isabel Barroso Salgado nasceu no Rio de Janeiro e é considerada um dos ícones do vôlei brasileiro. Nas quadras, começou no Flamengo e fez história ao ser a primeira jogadora do país a atuar na Europa, quando esteve no Modena, da Itália. Ela ainda disputou duas Olimpíadas: em 1980, em Moscou (Rússia) e 1984, em Los Angeles (EUA).

Ao fim da carreira indoor, migrou para o vôlei de praia, tendo como principal dupla Jackie Silva. Também foi treinadora. Isabel Salgado deixa três filhos, todos jogadores de vôlei de praia, dos quais também administrava a carreira: Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg.

VEJA MAIS