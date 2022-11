Presidente eleito, Lula lamenta morte de Isabel do vôlei: 'Uma referência'

O presidente eleito Lula usou as redes sociais para lamentar a morte e exaltar a trajetória da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, que faleceu nesta quarta-feira (16), acometida pela Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA), uma condição clínica rara. A ex-jogadora, treinadora e empresária faria parte da pasta de esportes da equipe de transição do novo governo, junto com Ana Moser e Raí, entre outros ex-atletas.

Na postagem feita por Luiz Inácio Lula da Silva no Twitter, o presidente eleito afirma que Isabel "não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais" e ainda relembrou a vitoriosa carreira no vôlei.

"Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino. Uma referência tanto na quadra quanto na praia, foi convidada a integrar o Grupo Técnico de Esporte no Gabinete de Transição por sua competência como atleta e voz ativa por um país mais justo. Meus sentimentos e solidariedade aos filhos, netos, familiares e admiradores de Maria Isabel Barroso Salgado, nossa eterna Isabel do Vôlei", escreveu.

Isabel Salgado deixa três filhos, todos jogadores de vôlei de praia, dos quais também administrava a carreira: Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg.