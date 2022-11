Alckmin anuncia nesta quarta-feira novos integrantes de grupos da transição

O coordenador da transição do novo governo e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin chegou há pouco ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. No final da manhã, Alckmin anunciará novos nomes dos grupos temáticos da transição. As informações são do G1 Nacional.

Ainda nesta quarta-feira, as equipes receberão relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o atual governo.

A equipe de transição está prevista em lei e serve para que seus membros tenham acesso a documentos e informações. As conversas serão feitas com quem compõe atualmente o governo Bolsonaro. Elas vão ajudar o novo governo a saber o que encontrará no ano que vem para preparar os primeiros atos de Lula após a posse, em janeiro do próximo ano.

VEJA MAIS

A equipe de transição de Lula foi dividida em 31 áreas temáticas. O presidente eleito tem o direito de nomear 50 cargos remunerados para a transição e de contar com trabalho de voluntários.

Alguns dos grupos técnicos já tiveram sua composição publicada no Diário Oficial da União. Também integra o gabinete de transição os grupos de coordenação Executiva, Articulação Política, Grupos Técnicos e Organização da Posse e mais um Conselho Político.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).