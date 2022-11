Alckmin anuncia novos nomes para a equipe de transição do governo Lula

O vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição do novo governo, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (14), em Brasília (DF), novos nomes que irão compor as equipes técnicas do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os nomes apresentados estão o da ex-jogadora de vôlei Ana Moser e o do ex-jogador de futebol Raí, para o núcleo de esportes, além do ex-governador de São Paulo, Márcio França, e do atual prefeito de Recife (PE), João Campos, para o núcleo de Cidades.

Também foi confirmado na lista o nome de Maria Alice Setubal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setubal, para a equipe de Educação.

A equipe de transição do presidente eleito está sendo dividida em mais de 30 áreas temáticas. São as pessoas convidadas para esses grupos que terão acesso a documentos e informações do atual governo, nas mais diferentes frentes. Entre as áreas abordadas estão Infraestrutura, Igualdade Racial, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Educação, e outras.

Ao todo, nesta segunda-feira (14), foram anunciados os nomes de mais 61 integrantes dos grupos técnicos. Até o momento, haviam sido publicados os nomes dos integrantes de oito dos 31 grupos técnicos. Hoje, foram convocados membros de mais seis núcleos, totalizando, então, 14 de 31 grupos. Na próxima quarta-feira (16), deverá haver um novo anúncio.

Entre os nomes já confirmados para essas equipes estão o da senadora Simone Tebet (MDB); o do deputado federal Guilherme Boulos (Psol); o de Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula e futura primeira-dama; o do senador Randolfe Rodrigues, (Rede Sustentabilidade); o do economista André Lara Resende, entre outros.