Guido Mantega garante sobre governo Lula: ‘Não serei ministro’

O ex-ministro Guido Mantega garantiu nesta sexta-feira (11) que, apesar de estar participando de grupo de transição, não será ministro no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele disse à GloboNews que já comandou as pastas da Fazenda e do Planejamento, Mantega disse que sua participação e de outros ex-membros de gestões passadas no governo de transição não implica em cargo na Esplanada. As informações são da Agência Estado.

"Esta questão da participação no grupo de transição está sendo superestimada. Grupo de transição é para ajudar o novo governo a modificar estrutura do governo anterior", afirmou. O ex-ministro complementou: "As pessoas que estão lá não são um grupo ministerial. É claro que poderão ser escolhidas pessoas que estão lá. Eu, por exemplo, não serei ministro, já estou indicando. Já fui ministro da Fazenda, já fui ministro do Planejamento e não pretendo ser mais ministro. Eu saio desta vanguarda e fico na retaguarda ajudando com conselhos e tudo o mais."