Ex-atacante de Remo, Paysandu e Tuna, Marcelo Lemos morre durante partida de futebol

Aos 45 anos e com passagens por Remo, Paysandu e Tuna, o atacante aposentado Marcelo Lemos morreu durante uma partida de futebol pelada (amador), na tarde deste sábado (17), na cidade de Barrinha, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada pelo time que Marcelo estava defendendo no momento da tragédia: a equipe Verdy Kawazaky.

Em publicação nas redes sociais, o time de Marcelo Lemos informou que o ex-atacante passou mal ainda no primeiro tempo do jogo, caiu no gramado e morreu antes da chegada de um atendimento médico. A principal suspeita da causa da morte é um infarto.

Relembre lances de Marcelo Lemos pela Tuna em clássico contra o Paysandu:

Após se aposentar do futebol, Marcelo Lemos se tornou pastor e chegou a gravar um vídeo contando detalhes da vida. Assista abaixo:

Além dos três clubes mais tradicionais do Pará, Marcelo Lemos jogou também pelo Santa Rosa, pelo Ananinudea, pelo Tiradentes, pelo Vila Rica, pelo Sport Belém e também pelo Abaeté. Fora do Pará, defendeu o Vitória da Conquista, da Bahia, e também a Inter de Limeira, de São Paulo.