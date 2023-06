Artilheiro do Paysandu na temporada, Mário Sérgio tem média de gols 60% maior que a de Nicolas

O atacante Mário Sérgio, do Paysandu, interrompeu uma incômoda sequência no último final de semana. Apesar de ser o artilheiro do Papão na temporada, o camisa 9 estava há cinco jogos sem balançar as redes. O "tabu", no entanto, foi quebrado contra o Floresta-CE, pela Série C, partida na qual o jogador marcou duas vezes.

Os gols, inclusive, melhoraram ainda mais a estatística do atacante bicolor. Agora, Mário Sérgio tem 17 gols em 30 jogos com o Papão, que representam uma média de 0,56 gol/jogo. Os números expressivos colocam o jogador à frente de um ídolo bicolor da era recente: Nicolas, que hoje defende o Ceará.

VEJA MAIS

Enquanto defendeu o Paysandu, entre as temporadas de 2019 e 2021, Nicolas fez 37 gols com a camisa bicolor, em 103 partidas. Isso pode ser traduzido em uma média de 0,35 gol/por jogo. Ou seja, Mário Sérgio tem média de bolas na rede 60% maior que a de Nicolas.

O atual centroavante bicolor pode ter mais gols, mas é o antigo que acumula mais títulos. Pelo Paysandu, Nicolas conquistou duas vezes o Campeonato Paraense, em 2020 e 2021. Já Mário Sérgio ainda não levantou nenhum caneco com a camisa alviceleste.

O "Super Mário" poderá deixar ainda mais expressivos seus números pelo Paysandu na semana que vem. Na terça-feira (27), o Bicola encara o Botafogo-PB, fora de casa, pela Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.