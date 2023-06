Paysandu: executivo confirma mais duas contratações e reclama da arbitragem na Série C

O Paysandu busca mais peças para compor o elenco para o restante da Série C. O clube bicolor passa por uma reformulação no grupo e quase 20 jogadores já foram dispensados nessa temporada. Em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal FM, o executivo de futebol do Papão, Ari Barros, adiantou que mais dois ou três atletas devem pintar na Curuzu nos próximos dias.

Ari Barros pontuou algumas situações vivenciadas pelo Paysandu nessa temporada. A sequência de jogos, calendário apertados, pouco descanso entre as partidas e quase nenhum treino, já que a rotina de viagens, prejudicou o elenco alviceleste, que deve ganhar reforços nos próximos dias.

“Nós não estamos reforçando, estamos reformulando. Toda reformulação requer tempo e necessita que esse tempo venha com resultados. Entendemos a necessidade de pontuarmos e darmos uma resposta imediata. O futebol é feito de convicção e temos no trabalho que está sendo executado. Foi a primeira vez desde a chegada do Marquinhos Santos, que ele teve uma semana para trabalhar. Até então foram 40 dias, 12 jogos, a cada três dias tivemos uma partida, com viagens de madrugada, pouco repouso e a parte técnica era mais na fala, na conversa, do que em campo. Temos agora um grupo formado, podem chegar dois ou no máximo três atletas, dentro do nosso planejamento mais dois. Estamos formando um grupo homogêneo que sabe o quer. Temos que ter paciência, peço ao nosso torcedor que ele nos apoie, que nos dê essa credibilidade”, disse.

O executivo do Paysandu Ari Barros foi além e reclamou da arbitragem do Brasileirão da Série C. Ari pontuou jogos em que o clube alviceleste teria sido prejudicado e pede providências à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Esse processo que estamos vivendo de reformulação é preciso ter muita cautela, pois em alguns jogos a arbitragem infelizmente tem complicado. No jogo contra o Figueirense-SC teve penalidade, expulsão do Jacy que não era para vermelho. Contra o Ypiranga-RS não era para expulsar um dos nossos atletas, no jogo contra o São Bernardo-SP o Rodrigo, o 8 deles, o árbitro ameaçou o jogador e ele continuou fazendo falta e ficou por isso mesmo. É muito complicado a CBF se atentar, o investimento do Paysandu é alto, o clube não pode ficar na Série C e ser prejudicado por uma coisa tão simples. Uma coisa é falhar, todo mundo falha. Mas aí eles [árbitros] deixam de aplicar a regra e começam a aplicar critérios. E esses critérios às vezes é para um lado e não é para o outro. É algo que estamos preocupados, tentando fazer com que os nossos jogadores mantenham a calma e o equilíbrio emocional e isso atrapalha”, falou.

Com a vitória diante do Floresta-CE, por 2 a 1, em Belém, o Paysandu deixou a zona de rebaixamento, ultrapassou o Remo e agora soma 12 pontos na 11ª posição. O próximo jogo do papão na Série C será dia 27, terça-feira, contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela 10ª rodada da competição nacional.