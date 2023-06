Série C: volante João Vieira fala sobre preparação do Paysandu para enfrentar o Botafogo-PB

Depois de uma vitória, o Paysandu já começou a preparação para mais um desafio na Série C do Campeonato Brasileiro, desta vez fora de casa, contra o Botafogo-PB, na próxima terça-feira (27), a partir das 21h30. Com uma semana até o jogo, o Papão tem tempo para ajustes e, segundo o volante João Vieira, a folga chegou na hora certa.

“Acredito que com o tempo de treinamento vamos criando entrosamento e nos conhecendo melhor, haja vista que a equipe mudou bastante e uma nova comissão técnica chegou. Esse tempo para treinarmos chegou em boa hora”, disse o jogador.

O Papão chega para o jogo após uma vitória, dentro de casa, em cima do Floresta-CE. O êxito chegou após cinco partidas sem vencer na Terceirona, aliviou a pressão em cima da equipe e distanciou o time da temida zona de rebaixamento.

“Foi uma vitória que queríamos para nos dar mais confiança. Agora temos que seguir em busca de bons resultados para entrarmos na zona de classificação da segunda fase da competição”, disse Vieira.

O adversário paraibano, que o Bicola não enfrenta desde a Série C do ano passado, chega à partida sem vitórias há quatro jogos. No entanto, a equipe alvinegra continua acima do Paysandu na tabela, ocupando a sétima posição, e Vieira destaca o bom histórico do rival em casa.

“Sabemos que o Botafogo-PB é uma equipe forte em seus domínios e que vem fazendo uma boa Série C. Vamos em busca da vitória, respeitando, claro, a equipe deles, mas sempre buscando colocar nosso ritmo e estilo de jogo para sairmos com os três pontos”, finalizou.