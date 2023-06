De virada, Paysandu vence o Floresta, ultrapassa o Remo e deixa a zona de rebaixamento da Série C

Em noite de Mário Sérgio, Paysandu venceu o Floresta-CE, de virada, por 2 a 1, na noite deste domingo (18), na Curuzu, e termina a rodada fora da zona de rebaixamento da Série C. Com dois gols do artilheiro Mário Sérgio, o Papão chegou aos 12 pontos, ultrapassou o Remo e colocou fim na sequência ruim na Terceirona do Brasil.

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

O Paysandu conquistou três pontos importantíssimos na luta contra o rebaixamento. O papão iniciou o jogo pressionado, o clube não vencia há quatro partidas e nesse período terminou a última rodada dentro da temida zona de rebaixamento.

Jogo movimentado

Cumprindo o segundo e último jogo de portões fechados, após punição do Superior Tribunal de Justiça (STJD), o Paysandu encarou o Floresta e fez um primeiro tempo com posse de bola, tendo chances de abrir o marcador, mas o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos pecava na finalização ou no penúltimo passe. O Floresta, por sua vez, levou um pouco mais de perigo ao gol de Gabriel Bernard, em duas oportunidades, em uma delas o goleiro do Papão fez boa defesa e salvou o Lobo de sair atrás do placar.

Na volta do intervalo

No segundo tempo o técnico Marquinhos Santos decidiu mexer na equipe. Entraram no Paysandu o Geovane, João Viera e Bruno Alves nos lugares de Edilson, Wanderson e Robinho. O time ganhou em movimentação e começou a criar mais jogadas de perigo, sempre procurando o artilheiro Mário Sérgio, que estava sumido na partida. Na sequência Fernando Gabriel e o estreante Nicolas Careca, também entraram no time, mas quem abriu o placar foi o Floresta.

A defesa parou...

Aos 19 minutos a defesa do Paysandu parou esperando a saída de bola pela lateral. O atacante Romarinho correu, evitou a saída, avançou e tocou para Buba, dentro da área, o jogador que tinha acabado de entrar, fez o pivô, e tocou de volta para Romarinho, que de bico, colocou no fundo da rede do Paysandu, Floresta 1 a 0.

Resposta imediata

Mas o Papão não se abateu com o gol e a resposta do Paysandu foi imediata. Aos 24 minutos, o Paysandu trabalhou a bola no meio e chegou até o lado direito, a bola foi cruzada na área, o estreante Nicolas Careca ganhou a disputa pelo alto e a bola sobrou para Geovane, ele chutou cruzado e o artilheiro Mário Sérgio se antecipou ao zagueiro e mandou para a rede. Tudo igual na Curuzu, 1 a 1.

Sentiu

O Floresta sentiu o gol de empate. Mesmo com a entrada do meia Ricardinho, que estava no Paysandu até o início da Série C, o clube cearense não conseguiu encaixar as jogadas. E o Papão se animou e foi ganhando espaço no meio-campo, dessa vez com mais velocidade e buscando Nicolas Careca e Mário Sérgio. E não demorou muito para a virada acontecer.

Sempre ele

Aos 32 minutos, o Paysandu ganhou a segunda bola na frente da área, o atacante Bruno Alves fez a jogada e cruzou rasteiro para a pequena área, a bola passou de todo mundo, menos do artilheiro Mário Sérgio, que concluiu para o gol e virou o jogo para o Papão, marcando o segundo dele e do time bicolor no jogo, 2 a 1.

Festival de vermelhos

Na reta final o Floresta foi todo ataque, mas o Paysandu buscava matar o jogo, até teve chances, mas não conseguiu concluir em gol. Já nos acréscimos do jogo, Rikelme, do Floresta, foi expulso, após entrada forte em Geovane. Minutos depois, o árbitro Paulo José Souza Mourão, parou a partida e aplicou dois cartões vermelhos para jogadores Robinho e Vinícius Leite, que estavam no banco de reservas do Paysandu e finalizou a partida.

Agenda

Com a vitória o Paysandu saiu da zona de rebaixamento da Série C, ultrapassou o Remo, seu maior rival na tabela de classificação e agora soma 12 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso do Papão na Terceirona será diante do Botafogo-PB, fora de casa, na terça-feira (27), às 21h30, pela 10ª rodada.

FICHA TÉCNICA – PAYSANDU 2 X 1 – FLORESTA-CE – 9ª RODADA SÉRIE C 2023

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

Data: 18.06.2023

Horário: 19h

Árbitro: Paulo José Mourão (MA)

Assistentes: Raelson Almeida (MA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA)

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior (PA)

Cartões amarelos: Paulão e Fernando Gabriel (PAY); Alisson (FLO)

Cartões vermelhos: Robinho e Vinícius Leite (PAY); Rikelme (FLO)

Gols: Romarinho (19’/2T) (FLO); Mário Sérgio (24’/2T e 32’/2T) (PAY)

PAYSANDU: Gabriel Bernard; Edilson (João Vieira), Wanderson (Geovane), Paulão, Naylhor e Eltinho; Arthur e Nenê Bonilha (Fernando Gabriel); Robinho (Bruno Alves), Vinícius Leite (Nicolas Careca) e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

FLORESTA: Zé Carlos; Matheus Rocha (Ricardinho), Lucas Oliveira, Alisson, Vitão e Bruno Ré (Davi Castro); Jô Almeida; Matheus Roldan (Lucas Alisson) e Wendel (Buba); Marllon (Rikelme) e Romarinho. Técnico: Gerson Gusmão.