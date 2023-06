Paysandu x Floresta-CE: veja as explicações do árbitro para expulsão de Robinho e Vinícius Leite

Na última partida do Paysandu, contra o Floresta-CE, no último domingo (18), pela nona rodada da Série C, os nervos dos jogadores bicolores estavam à flor da pele, e nos acréscimos do segundo tempo Robinho e Vinícius Leite foram expulsos por ofensas à arbitragem. Na súmula do jogo, o árbitro Paulo José Souza Mourão, justificou a decisão.

Sobre a expulsão de Robinho, que aconteceu por conta de um segundo cartão amarelo, aos cinco minutos de acréscimo do segundo tempo, o árbitro escreveu: “Por protestar contra a decisão da arbitragem, logo após receber o primeiro cartão amarelo, utilizando as seguintes palavras: ‘por isso vocês não saem daqui, apitam p**** nenhuma!’. Relato que a informação foi repassada pelo árbitro assistente nº 01, senhor Raelson Almeida”.

Já o atacante Vinicius Leite foi expulso por um cartão vermelho direto, aos sete minutos de acréscimo do segundo tempo. Sobre a punição do camisa 10, o árbitro escreveu: “Por utilizar linguagem ofensiva contra a equipe de arbitragem, ao utilizar as seguintes palavras: ‘vão se f****, bando de c******! Vocês são muito ruins, não apitam p**** nenhuma!”.

Relato do árbitro sobre o jogo, disponível no site da CBF (Reprodução / CBF)

O comportamento exagerado dos jogadores pode render muito mais que a suspensão na partida contra o Botafogo-PB, na próxima terça-feira (27), pela décima rodada da Terceirona, mas também sanções se o caso chegar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De acordo com o artigo 258, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões tem como punição a suspensão de uma a seis partidas ou de 15 a 180 dias.

A arbitragem da Série C chegou a ser alvo de críticas do executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, que afirmou que o clube estaria sendo prejudicado e pediu providências da CBF.

“Em alguns jogos a arbitragem infelizmente tem complicado. No jogo contra o Figueirense-SC teve penalidade, expulsão do Jacy que não era para vermelho. Contra o Ypiranga-RS não era para expulsar um dos nossos atletas, no jogo contra o São Bernardo-SP o Rodrigo, o 8 deles, o árbitro ameaçou o jogador e ele continuou fazendo falta e ficou por isso mesmo. É muito complicado a CBF se atentar, o investimento do Paysandu é alto, o clube não pode ficar na Série C e ser prejudicado por uma coisa tão simples. Uma coisa é falhar, todo mundo falha. Mas aí eles [árbitros] deixam de aplicar a regra e começam a aplicar critérios. E esses critérios às vezes é para um lado e não para o outro. É algo que estamos preocupados, tentando fazer com que os nossos jogadores mantenham a calma e o equilíbrio emocional e isso atrapalha”, disse o executivo.