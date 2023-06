Série C: Marquinhos Santos avalia vitória do Paysandu contra o Floresta e pede contratações

A vitória do Paysandu por 2 a 1 diante do Floresta-CE neste domingo (18), na Curuzu, deu alívio ao elenco alviceleste. O triunfo tirou o Papão da zona de rebaixamento e dá tranquilidade para equipe trabalhar visando o Botafogo-PB, na próxima semana, fora de casa. O técnico Marquinhos Santos não gostou da postura do time no primeiro tempo e voltou a cobrar reforços da diretoria para a sequência da Série C do Brasileiro.

“Fizemos um primeiro tempo abaixo, tivemos os 15 minutos iniciais bons, e depois o time foi sucumbindo por nossos erros e nossa oscilação. Quando começa a oscilar, três, quatro jogadores as coisas acabam não funcionando. Fizemos bons jogos com três zagueiros contra o São Bernardo, Goiás e hoje não funcionou, mesmo com as trocas de posicionamento e estávamos com dificuldade no encaixe. No encaixe vi o momento de mexer, voltamos com João Vieira fazendo a função de lateral no lugar do Edilson e cumpriu a função, mesmo não sendo da posição. A entrada do Geovane foi para ter um pouco mais de força no meio e o Bruno Alves com profundidade”, disse.

VEJA MAIS

Marquinhos Santos comentou a situação do clube ter apenas um lateral-direito de ofício e afirmou que improvisar não é a melhor coisa a se fazer. O técnico voltou a cobrar contratações para o elenco.

“Já nos desenvolvemos melhor com essas semanas abertas, lógico que é preciso chegar atletas para qualificar o elenco, é uma competição difícil e estamos vendo as equipes se reforçando. Hoje temos apenas o Edilson na função de lateral-direito de forma efetiva; não tendo temos que improvisar e aí é um desgaste desnecessário”, comentou.

O comandante alviceleste falou da característica da Série C e comemorou a conquista dos três pontos, mesmo com o time não performando da forma que ele queria. Marquinhos Santos relembrou partidas em que o Paysandu jogou bem, mas que a vitória não foi conquistada e citou que esse tipo de situação é comum na Série C.

“Saímos atras no placar em um gol extremamente bisonho, mas o time teve forças. A estreia do Nicolas Careca foi importante, ele estava previsto jogar apenas 20 minutos, que era o previsto e evitar lesões e ele conseguiu sustentar, ganhar bolas de cabeça, o primeiro gol foi uma raspada dele. Nesse momento de oscilação temos que alterar, mexer, acho que tem jogos que o time faz boas partidas e não vence, como foi contra o São José-RS e São Bernardo-SP e tem jogos e que o time não joga bem e vence. Isso é muito característico da Série C e o mais importante era vencer”, finalizou.